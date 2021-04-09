السبت 10-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

هل يتجّه سيف نبيل إلى التمثيل؟

الحكومة : عودة صلاة الجمعة فوراً اذا تحقق مؤشر مهم يتم رصده حالياً

بلعاوي لـ الوكيل : فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره

26 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

نقيب المطاعم لـ الوكيل : أسعار محددة تم اعتمادها للعصائر المباعة في شهر رمضان

وزير الصحة الروسي: لقاح جديد ضد كورونا قيد التطوير

زلزال قوي يهز جاوة الشرقية بإندونيسيا

الناطق باسم الحكومة لـ الوكيل : لا حظر تجول شامل غدا

غزة: 10 وفيات و1064 إصابة بفيروس كورونا

بلدية الكرك: إعادة تقييم مشروع تسمية وترقيم الشوارع

الجمعة، 09-04-2021 08:03 م

مصفاة البترول تحذر من إعلانات وهمية حول وظائف في الشركة

2202118162920268396549


الوكيل الاخباري - حذرت شركة مصفاة البترول الأردنية من الإعلانات التي يتم ترويجها بشكل متكرر عبر منصات التواصل الاجتماعي حول وظائف جديدة في الشركة.

اضافة اعلان

وشددت الشركة في البيان الذي أصدرته اليوم، أنها لم تعلن عن توفر أي شواغر وظائف جديدة لديها.


ولفتت الشركة ان أي شواغر وظيفية جديدة يتم الإعلان عنها عبر الموقع الإلكتروني للشركة وصفحات الشركة الرسميّة الموثقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بالإضافة للصحف اليومية.
 
وحذرت الشركة من الانصياع وراء تلك الإعلانات وغيرها من الإعلانات المضللة خصوصاً وأن بعضها تضمن تحديد مواقع إلكترونية معينة لتقديم طلبات الالتحاق بالوظائف المزعومة وقد يتم من خلالها طلب دفع مبالغ مقابل ذلك مما يشكّل احتيالاً وتغريراً بالباحثين عن عمل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
d5946292-3a05-4e0d-9fd7-81e1e0f4dcbc

الحكومة : عودة صلاة الجمعة فوراً اذا تحقق مؤشر مهم يتم رصده حالياً

استر

بلعاوي لـ الوكيل : فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره

8511 (1)

الكابتن زهير الخشمان : فكرة جواز سفر كورونا ناجحة والهدف منها تسهيل الاجراءات

خروب

نقيب المطاعم لـ الوكيل : أسعار محددة تم اعتمادها للعصائر المباعة في شهر رمضان

3f4ae437-8e9d-4b97-b517-cb90bb2fd6d5

ضبط مصاب بكورونا داخل قسم ترخيص الزرقاء

كم

الناطق باسم الحكومة لـ الوكيل : لا حظر تجول شامل غدا

أخبار متعلقة
12085590_p

شركة كهرباء اربد : لا تأجيل لدفع فاتورة الكهرباء الشهر الحالي

8tI99hsZUpqE7ElWxH9I49DWHzOqe92QpXG3A1wY (1)

فصل التيار الكهربائي عن مناطق بمحافظات الشمال غداً

048C9347-52A4-4382-80DC-A1F25B378CF2

الكهرباء الاردنية تفتتح مكتب خدمات المشتركين الشامل بأبو علندا

320211722352310377343

تأجيل الامتحان التنافسي لتعبئة شواغر العقبة الميداني

3202198360468573581

كهرباء معان تتعامل مع 64 عطلا سببتها الرياح الشديدة