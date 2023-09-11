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مطالب بالسماح بتصدير الأدوية الاردنية لفلسطين

الإثنين، 11-09-2023 01:54 م

مطالب بالسماح بتصدير الأدوية الاردنية لفلسطين

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الوكيل الإخباري - طالب ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الاطرش، بتكثيف الجهود من أجل السماح بتصدير منتجات صناعة الأدوية الأردنية للسوق الفلسطينية.

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وأكد في بيان، اليوم الاثنين، وجود فرص كبيرة لصادرات الأدوية الأردنية بالسوق الفلسطينية، وتلبية احتياجاتها في ظل السمعة والجودة العالية التي تتمتع بها، موضحا أن ذلك سيسهم في استغلال الفرص التصديرية القائمة بالقطاع والتوسع بعمليات الإنتاج.


وأشار إلى أن الأدوية الأردنية تتمتع بسمعة عالية جدا وتنافسية كبيرة بالأسواق التصديرية، وأثبتت فعاليتها وحازت على ثقة القطاعات الطبية والصحية خارج المملكة.


 




 

 


 

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