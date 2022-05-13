معان: تنفيذ إجراءات لتحسين مستوى الخدمات

الوكيل الإخباري - قال رئيس بلدية معان الكبرى الدكتور ياسين صلاح، إن البلدية بدأت بتنفيذ أعمال الصيانة وبعض الإصلاحات في عدة مجالات متعلقة بالبنية التحتية، ومستوى الخدمات العامة، وتطوير حزمة من الإرشادات، لتعزيز العمل البلدي وتمكينه من تحقيق أهدافه .

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وأضاف الدكتور صلاح اليوم الجمعة، أن رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين البيئة العامة، والتوجه نحو الدور التنموي الشمولي؛ لا يمكن أن يتحقق دون تعزيز مشاركة المواطنين بتحديد أولوياتهم واحتياجاتهم، مؤكدا أن البلدية بدأت بالتركيز على مسألة رفع الوعي لدى المواطنين في القضايا التي تمس حياتهم وبيئتهم بشكل مباشر، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التي تعد شريكا مهما لإنجاز تلك المهام.



وأوضح الدكتور صلاح أن أبرز المحاور التي تشكل أولوية في المرحلة الحالية تتمثل في تحسين الخدمات العامة من نظافة وإنارة ومعالجة المكاره الصحية و بؤر التلوث مع حلول فصل الصيف، ورفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها من التشوهات والاختلالات، وإبراز الصورة الحضارية للمدينة، إلى جانب إعادة هيكلة المشاريع المتعثرة مثل مشروع محطة تدوير النفايات ومصنع الكندرين والبلاط ومصنع الحاويات، وتمكينها من تحقيق أهدافها بالإنتاج وتوفير فرص العمل اللازمة.



وأشار إلى بعض الإشكاليات البيئية الراهنة التي تشكل تحدياً يجب التعامل معه بكل جدية، وإيجاد حلول بالتعاون مع المجتمع المحلي، حفاظا على البيئة والصحة العامة، ومنها؛ ظاهرة إلقاء الأنقاض على الطريق الدولي وداخل المناطق السكنية، الأمر الذي يتطلب معالجة كافة التشوهات البيئية وفق خطة محكمة، لافتا إلى أن البلدية ستقوم بزيادة الرقعة الخضراء في محيط المدينة، وصولا إلى التخفيف من التشوهات البيئية على مداخل المدينة.



وكشف عن توجه البلدية نحو إقامة مشروع للطاقة الشمسية على إحدى قطع الأراضي التابعة لها للتخفيف من تكلفة فاتورة الكهرباء التي تكلف البلدية نحو مليون دينار سنويا، مشيرا إلى أن البلدية بصدد تنفيذ مشاريع خلطات اسفلتية وأعمال صيانة عامة للشوارع والميادين داخل المدينة وفق الخطة المرسومة بما يسهم بتحسين البنية التحتية.



وأكد أهمية تطوير المنظومة الإعلامية للبلدية، من خلال إنشاء وحدة إعلامية متخصصة تتلقى التغذية الراجعة من قبل المجتمع المحلي في كافة القضايا والتحديات، من أجل العمل على تذليلها وتسهيل الإجراءات المقدمة للمواطنين.





