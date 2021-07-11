معلومات عليك معرفتها عند تقديم شكوى لدى وحدة الجرائم الإلكترونية

الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - تتمثل أهم معلومة عليك معرفتها قبل أن تتوجه لتقديم شكوى لدى وحدة الجرائم الإلكترونية، أن تكون على علم بأن التحقيقات الأولية سرية ولا يتم الإفصاح عن هوية الجاني للمجني عليه، حتى يتم توديع القضية للمحكمة.

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وتالياً عليك معرفة أن التحقيقات في الجريمة الإلكترونية تحتاج إلى وقت كافٍ لجمع المعلومات وإثبات الأدلة الرقمية، لاسيّما أنها من الجرائم العابرة للحدود.

إضافة إلى أن الوحدة تعمل تحت مظلة القانون، وتهدف إلى تتبع الجاني وتقديمه للعدالة مع المحافظة على حماية الضحية.

وتتيح الوحدة أيضا بوابات للتواصل عبر الفيسبوك والأرقام المباشرة والواتساب للتوعية والإرشاد، وكذلك لتقديم البلاغات التي من شأنها الإساءة للمجتمع وأمن الدولة.

وبما يتعلق بتقديم شكاوى الإدعاء بالحق الشخصي لأي من الجرائم الإلكترونية يكون وجاهياً عن طريق الوحدة أو أقرب مركز أمني.

وأخيرا، عليك أن تعرف أن الإنترنت فضاء عالمي وكل محتواه الرقمي مملوك للمواقع الألكترونية العالمية، ويتم حذفه فقط من خلال الموقع الإلكتروني نفسه، وبما يتماشى مع سياسة الخصوصية الخاصة به.