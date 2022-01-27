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الخميس، 27-01-2022 11:56 ص

مفوضية اللاجئين: الأوضاع داخل مخيمات اللاجئين تسير بشكل اعتيادي

مخيم


الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين محمد الهوراي، الخميس، إن "الأوضاع داخل مخيمات اللاجئين وبالأخص الزعتري شمالي المفرق تسير بشكل اعتيادي خلال المنخفض الجوي".

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وأكد الهواري، في تصريحات صحفية أن "هناك عدداً من مراكز الإيواء مجهزة لأي طارئ".


إدارة مخيم الزعتري، أعلنت مؤخرا، عن إتمام استعداداتها للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة من خلال التنسيق مع مديرية شؤون اللاجئين وبتوجيهات من وزير الداخلية مازن الفراية، بحسب مدير مخيم الزعتري العميد رائد أبو السمن.


وقال أبو السمن ، إن إدارة المخيم وبالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عملت على تجهيز مراكز إيواء لاستقبال اللاجئين في حال حدوث أي طارئ أو تجمعات للمياه خلال المنخفض الجوي.


وأكد استعداد الكوادر على مدار الساعة من خلال التواصل مع غرفة العمليات في المحافظة وبإشراف من محافظ المفرق من خلال مجموعات الدفاع المدني وقوات الدرك داخل المخيم، إضافة إلى تجهيز مضخات المياه وفرق الصيانة لمواجهة أي ظرف طارئ يقع خلال الظرف الجوي.


 




 

 


 

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