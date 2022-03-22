الثلاثاء 22-03-2022
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الثلاثاء، 22-03-2022 07:25 م

مقترعون في ماركا وطبربور: انتخبنا الأكفأ والقادر على إيصال الخدمات

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الوكيل الاخباري -  غادر مقترعون مراكز الانتخاب في منطقتي ماركا وطبربور بالعاصمة، وهم يؤكدون أنَّ واجب المواطن المشاركة في عملية اختيار من يمثله في مجالس المحافظات ومجلس أمانة عمَّان، وأنَّ البديل لعدم المشاركة هو الاسهام في عدم وصول أصحاب الكفاءة إلى هذه المجالس.

وقال فادي طبيلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وهو يغادر مركز الاقتراع في طبربور بعد أن أدلى بصوته، إنَّ انتخاب المرشح صاحب الكفاءة والنَّزاهة ينعكس ايجابًا على الخدمات المقدمة لأبناء المنطقة، ويكون لسان واقعهم في مراكز صنع القرار.

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