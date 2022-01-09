الأحد 09-01-2022
الوكيل الاخباري

بريطانيا تسجل 97 وفاة و 141472 إصابة بفيروس كورونا

ورشة توعوية بإربد حول أهمية تلقي مطعوم كورونا

الخصاونة : مهمة الحكومة التعاون مع القطاع الخاص وتمكينه ورفع قدرته

مجلس الوزراء يقرر تمديد إعفاء الرسوم على السِّلع الزراعيَّة

فرص تدريبية في معهد مهني المفرق

إنشاء مواقف للمركبات في السلط

نقيب أصحاب المطاعم: وزارة العمل تنفذ حملة "مسعورة وغير مبررة" على المنشآت

الملك يشيد بدور القطاع التجاري في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل

"الصحة" تُصحّح خطأً في الإيجاز اليومي لحالات كورونا - تفاصيل

إقرار الدليل الإجرائي للاعتماد الأكاديمي للمستشفيات التعليمية

الأحد، 09-01-2022 05:58 م

نقيب أصحاب المطاعم: وزارة العمل تنفذ حملة "مسعورة وغير مبررة" على المنشآت

Labour Ministry Building


الوكيل الاخباري - قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية عمر العواد إن الإجراءات الأخيرة التي تتعامل بها وزارة العمل تؤكد أن هناك توجها جبائيا بحت لا يمت للأسس القانونية بصلة، مشيرا إلى أنه لوحظ نفاذ التوجه الجبائي بعد القرار الجديد المتعلق برسوم تصاريح العمل وانخفاضها نحو (100) دينار، والذي جاء كاستجابة لعشرات المناشدات من النقابة استمرت نحو عامين للحكومة ووزارة العمل، والاستجابة لهذا المطلب الهام تخفيفًا من الضغوط والأعباء المالية على القطاع وباقي القطاعات المتأثرة جراء جائحة كورونا وما تبعها.اضافة اعلان


وأضاف العواد في بيان صحفي وصل موقع "الوكيل الاخباري"، أن الوزارة تنفذ هجمة مسعورة وغير مبررة بالتفتيش على كافة المنشآت ومخالفتها دون أية تنبيهات أو حتى لفت نظر لوجود مخالفات يمكن تصويبها.

وبين العواد وردنا شكاوى كثيرة تفيد بمخالفات بالجملة نفذتها الوزارة على كل من انتهى تصريح عمله منذ أجل قريب جدًا، أو أية مخالفات هامشية متعلقة بالعمالة، وكأن الوزارة تقتص من هذا القطاع وتعترض ضمنيًا على خفض التصاريح، وإن استمر وتيرة التفتيش بهذا الشكل فعلى الأغلب سيصار لتسفير العمالة واغلاق المنشآت أبوابها، فمن باب أولى منح فترة خاصة تمكنهم من إصدار تصاريح للعمالة التي لم تغير مواقع عملها أو كفيلها، فعدم تجديد التصريح ليس تهربًا وإنما بفعل العجز المالي الذي يعانيه أرباب العمل، وإجراء وزارة العمل زاد الطين بلة وزاد الأوضاع تعقيدًا.

وعليه نناشد الحكومة بوقف هذه الخطوة والحملة الممنهجة ضد القطاع، يكفي ما يعانيه من أوضاع صعبة، فكان من باب أولى أن يتولى الوزير المعني (وزير العمل) مهمة الاطلاع على معوقات العمل والأوضاع بشكل عام ومباشر من أرباب العمل (وزير ميدان) كما أشار وأراد جلالة الملك، أو اتاحة المجال لغيره للقيام بالدور المرتبط بهذه الوزارة لطالما "أجندة معاليه" لا تتيح له فرصة لقاء القطاعات او الاجتماع بها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

ورشة توعوية بإربد حول أهمية تلقي مطعوم كورونا

الخصاونة لوغو

الخصاونة : مهمة الحكومة التعاون مع القطاع الخاص وتمكينه ورفع قدرته

مبنى رئاسة الوزراء - Copy

مجلس الوزراء يقرر تمديد إعفاء الرسوم على السِّلع الزراعيَّة

12202130111338151294146

فرص تدريبية في معهد مهني المفرق

amman-4360909_640

إنشاء مواقف للمركبات في السلط

61dafecc2deca

الملك يشيد بدور القطاع التجاري في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل

أخبار متعلقة
11202042019832670948

العتوم لـ"الوكيل الاخباري": 76 مخالفة وإغلاق لمحلات في اربد ولا مشاجرات بليلة رأس السنة

0L5A0248

وقف تصويب أوضاع العمالة السورية الأسبوع المقبل

1264711-1855086837

10 آلاف عامل فائض في مجال التعدين

92020310154883620279

حصر طلبات العمل في المطاعم الشعبية ومستودعات الغاز إلكترونيا

WhatsApp Image 2021-12-14 at 1.50.26 PM

توقيع عقدي عمل جماعيين في وزارة العمل استفاد منهما 1000 عامل

917eb094-171c-4179-9cf5-f77e55655319

الحكومة توافق على فتح خط استقدام عاملات منازل من أوغندا