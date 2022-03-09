مكتب أوقاف الطيبة يحتفي بذكرى الإسراء والمعراج

الوكيل الاخباري - أقام مكتب أوقاف لواء الطيبة غربي إربد، اليوم الأربعاء في قاعة مدرسة رقية بنت الرسول للبنات، احتفالاً بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج الشريفين.



وقال أستاذ الشريعة في جامعة اليرموك الدكتور أسامة الفقير، خلال الحفل الذي رعاه متصرف لواء الطيبة جهاد المحاسيس، بحضور مديري دوائر رسمية وممثلي المجتمع المحلي، " إن حادثة الإسراء والمعراج وذكراها فرصة لاستلهام الدروس والعبر من تاريخنا الإسلامي العريق، والتي تدلل على الفرج بعد الضيق، واليسر بعد العسر، والصبر على الصعوبات، والسير على نهج رسول الإسلام ".

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





