منتدون : الأردن يشهد توجهًا نحو النهوض بواقع المرأة

الوكيل الاخباري - أكد مشاركون في ندوة حوارية حول العنف السياسي والاقتصادي الموجه نحو المرأة، أن الأردن يشهد توجهًا نحو النهوض بواقع المرأة وتكريس قدراتها لممارسة حقوقها.



كما أكدوا خلال الندوة التي نظمتها جمعية ابداع لتنمية وتمكين المجتمعات بقاعة بلدية إربد اليوم الخميس، أن مخرجات وتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تصب بهذا التوجه وزيادة وتوسيع فرص المرأة في العمل السياسي.

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