حوارية تناقش مخرجات تحديث المنظومة السياسية بإربد

الوكيل الاخباري - أكد متحدثون في ندوة حوارية عقدت في إربد، اليوم الاثنين، حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، أن توصياتها ومخرجاتها تهيئ لبيئة سياسية وحزبية جاذبة.



وقال عضو اللجنة الدكتور موسى اشتيوي بالندوة التي نظمتها وزارة التنمية السياسية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، واستضافتها مؤسسة إربد أجمل، وأدارها المهندس مصطفى الجلابنة، إن المخرجات تتطلع لبناء ديمقراطي وإصلاحي سياسي متدرج يتطور من محطة برلمانية إلى أخرى بالتركيز على زيادة مقاعد القوائم الحزبية وانخراط المرأة والشباب فيها، بحيث تجد الأغلبية الصامتة أن الفرصة مواتية لها للاندماج في الحالة.

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