الإثنين 28-03-2022
الوكيل الاخباري

مواطنون عن أسعار الخضار: صينية الخضار تكلّف 12 ديناراً.. والحكومة الصقيع هو السبب

إيلون ماسك يفكر في إنشاء منصة جديدة للتواصل الاجتماعي

الملك: الأردن سيبقى على الدوام إلى جانب الفلسطينيين

تراجع سعر الذهب عالميا 1% مع ارتفاع الدولا

هام من هيئة الطاقة بشأن التعرفة الكهربائية الجديدة

عويس: نسعى لإيجاد نظام بديل للتعليم الموازي

مراكز تجارية جديدة لصرف سلف المتقاعدين الشرائية

الإعلان عن توفر آلاف الوظائف في قطر - رابط التسجيل

مطالب بتأجيل تطبيق التعرفة الكهربائية إلى بعد رمضان

الدغمي يطلب التسجيل لانتخاب لجنة صحة وبيئة جديدة

الأحد، 27-03-2022 08:23 م

منح الحوافز والجوائز على الفواتير في النِّظام الضريبي

320222718243492049115


 الوكيل الاخباري - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على أسس وضوابط منح الحوافز والجوائز على الفواتير في النِّظام الضريبي الأردني.

وتأتي هذه الأسس والضَّوابط لغايات تشجيع المواطنين والمكلَّفين على طلب فواتير مقابل شرائهم السِّلع أو تلقِّيهم الخدمات، وبما يساهم في تطبيق نظام الفوترة في المملكة.

وستعلن دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات عن تفاصيل هذه الأسس والحوافز خلال الأيَّام المقبلة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
how-to-make-a-vegetable-tray

مواطنون عن أسعار الخضار: صينية الخضار تكلّف 12 ديناراً.. والحكومة الصقيع هو السبب

1648471500902

افتتاح أعمال دورة السلامة والصحة المهنية للتعاونيات الزراعية

62419d69c83c0

مؤسّسة التدريب المهني تستحدث مختبرا للطباعة ثلاثية الأبعاد

uxgk3odx

السفير آل ثاني: توجيهات لرفع حجم الاستثمار القطري في الأردن

بب

الملك: الأردن سيبقى على الدوام إلى جانب الفلسطينيين

1648467410704

وزارة الشباب تطلق مشروع نوادي البحث عن العمل

أخبار متعلقة
مبنى رئاسة الوزراء

تخفيض الضَّريبة العامَّة على المبيعات لمادَّة الزّيوت النباتيَّة

3202217171149483114017

الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبيَّة لـ (6) مكلَّفين

مبنى رئاسة الوزراء

مجلس الوزراء يفوِّض الوزراء المعنيين باتِّخاذ القرارات المناسبة لضمان استقرار الأسعار

مبنى رئاسة الوزراء

خصومات وإعفاءات على ضرائب وغرامات لصالح البلديات وأمانة عمّان

مبنى رئاسة الوزراء

مجلس الوزراء يقر إجراءات تخفيفيَّة للقطاع السِّياحي

220222794615884771713

مجلس الوزراء يُعدّل التنظيم الإداري لمستقلة الانتخاب