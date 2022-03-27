الوكيل الاخباري - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على أسس وضوابط منح الحوافز والجوائز على الفواتير في النِّظام الضريبي الأردني.



وتأتي هذه الأسس والضَّوابط لغايات تشجيع المواطنين والمكلَّفين على طلب فواتير مقابل شرائهم السِّلع أو تلقِّيهم الخدمات، وبما يساهم في تطبيق نظام الفوترة في المملكة.



وستعلن دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات عن تفاصيل هذه الأسس والحوافز خلال الأيَّام المقبلة.

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