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الإثنين، 18-04-2022 09:19 م

منح المايسترو هيثم سكرية جائزة صندوق الحسين للإبداع والتفوق

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 الوكيل الاخباري - قررت هيئة مديري صندوق الحسين للإبداع والتفوق، منح جائزة الصندوق للإبداع الفني هذا العام، للقائد الاوركسترالي الدكتور هيثم سكرية، وذلك عن تأليف وقيادة "سيمفونية المملكة الأردنية الهاشمية".

وكان سكرية قدم السيمفونية في احتفالية الدولة الأردنية بمئوية المملكة في شهر تشرين الأول الماضي، بمصاحبة أوركسترا المعهد الوطني للموسيقى وأوركسترا القاهرة السيمفوني.

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