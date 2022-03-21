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الإثنين، 21-03-2022 11:06 م

منح رؤساء مراكز الاقتراع "السلطة التقديرية" للذهاب لأي حالة لا تتمكن من الحضور للتصويت في الانتخابات

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، إن الهيئة اتخذت الترتيبات الميدانية اللازمة، وأجرت تعديلات على التعليمات الخاصة بالاقتراع، تم بموجبها منح رئيس مركز الاقتراع سلطة تقديرية في التعامل مع أي حالة تستدعي ذهاب رئيس المركز إليها، لتمكينها من ممارسة حقها الدستوري بالاقتراع بحضور مراقبين محليين ودوليين وبسرية مطلقة.اضافة اعلان


وأكد اليوم الاثنين، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الهيئة على تمكين جميع المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع؛ لا سيما كبار السن وذوي الإعاقة، من ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم في مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمان بكل يسر وسهولة ودون أي عوائق تذكر، وذلك وفق تصريح لوكالة بترا.

وبين أن الهيئة ملتزمة بتطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، في الوقت الذي عملت فيه على رفع كفاءة وقدرات كوادرها في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مستويات وإجراءات العملية الانتخابية وتقديم التدابير التيسيرية لهم؛ بما يمكّنهم من القيام بمهامهم وفق أعلى درجات الاحترافية وبحسب المعايير الدولية.

بدوره، أشار أمين عام المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور مهند العزة، إلى التعاون بين المجلس والهيئة المستقلة للانتخاب في تدريب اللجان الانتخابية على آليات التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة خلال عملية الاقتراع.

يذكر أن المادة 29 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2007، والتي صادق عليها الأردن، تنص على كفالة حرية تعبير الأشخاص ذوي الإعاقة عن إرادتهم كناخبين، وأن يتم العمل على نحو فعال لتهيئة بيئة يتسنى فيها للأشخاص ذوي الإعاقة أن يشاركوا مشاركة فعلية وكاملة في تسيير الشؤون العامة، دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وأن تشجع مشاركتهم في الشؤون العامة.

 




 

 


 

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