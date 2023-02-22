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الأربعاء، 22-02-2023 04:29 م

منح فرصة جديدة لطلبة التوجيهي غير الناجحين وطلبة رفع المعدل

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الوكيل الإخباري - قرر مجلس الامتحان العام اليوم برئاسة الأستاذ الدكتور عزمي محافظة السماح لطلبة الثانوية العامة غير المستكملين لمتطلبات النجاح وطلبة رفع المعدل بالاختيار بين الكتب المدرسية القديمة والكتب الجديدة لغايات التقدم في الامتحان العام 2023 وللمرة الأخيرة في المباحث العلمية: الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والعلوم الحياتية.

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وسيتاح لهؤلاء الطلبة حرية الاختيار في التقدم للامتحان وفقًا للكتاب الجديد أو القديم من خلال موقع التسجيل الإلكتروني لامتحان الثانوية العامة ضمن الفترة المقررة للتسجيل والتي سيعلن عنها لاحقًا.


 




 

 


 

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