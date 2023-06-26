مهرجان صيف الأردن يستمر ثالث ورابع أيام العيد

الوكيل الإخباري- تستمر فعاليات مهرجان صيف الأردن 2023، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك، وتتضمن عروضا فلكلورية وحفلات غنائية وفقرات ترفيهية مخصصة للأطفال والعائلات، ابتداء من الساعة 6 مساء.

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وستقام الفعاليات في محافظات المفرق، اربد، جرش، عجلون، البلقاء، الزرقاء، مأدبا، الكرك، الطفيلة، ومعان، في أجواء يملؤها الفرح والتسلية توفرها الفعاليات.



يشار إلى أن مهرجان صيف الأردن، يعقد في توقيت يتزامن مع بدء عطلة الصيف لطلبة المدارس والجامعات، وعودة المغتربين الأردنيين لقضاء إجازاتهم الصيفية، وحلول عيد الأضحى المبارك.