الإثنين 26-06-2023
الوكيل الاخباري

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني

اتخاذ الاستعدادات لاستقبال العيد في الطفيلة

اتفاقية لإنشاء حاضنة تكنولوجية بجامعة اليرموك

الاحتفال بإشهار كتاب جلنار لعدد من المواهب الشبابية الأردنية والسعودية

جائزة جديدة في مهرجان عمان السينمائي الدولي - أول فيلم بدورته المقبلة

ضعف الحركة الشرائية في إربد رغم قرب حلول عيد الأضحى

البرنامج الأردني لسرطان الثدي يعقد اجتماعا لمكافحة المرض

المجلس التمريضي يختتم دورة تدريبية لطلبة فلسطينيين

إطلاق اسم الطفلة بيلسان على ميدان في اربد

دورة تدريبية في الحساب الذهني بمركز شابات جديتا

الإثنين، 26-06-2023 04:37 م

مهرجان صيف الأردن يستمر ثالث ورابع أيام العيد

1686768053876


الوكيل الإخباري- تستمر فعاليات مهرجان صيف الأردن 2023، ثالث ورابع أيام عيد الأضحى المبارك، وتتضمن عروضا فلكلورية وحفلات غنائية وفقرات ترفيهية مخصصة للأطفال والعائلات، ابتداء من الساعة 6 مساء.

اضافة اعلان


وستقام الفعاليات في محافظات المفرق، اربد، جرش، عجلون، البلقاء، الزرقاء، مأدبا، الكرك، الطفيلة، ومعان، في أجواء يملؤها الفرح والتسلية توفرها الفعاليات.


يشار إلى أن مهرجان صيف الأردن، يعقد في توقيت يتزامن مع بدء عطلة الصيف لطلبة المدارس والجامعات، وعودة المغتربين الأردنيين لقضاء إجازاتهم الصيفية، وحلول عيد الأضحى المبارك.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الصفدي 2

وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني

الطفيلة 2

اتخاذ الاستعدادات لاستقبال العيد في الطفيلة

7

اتفاقية لإنشاء حاضنة تكنولوجية بجامعة اليرموك

rrr

الاحتفال بإشهار كتاب جلنار لعدد من المواهب الشبابية الأردنية والسعودية

rrrrrrrr

جائزة جديدة في مهرجان عمان السينمائي الدولي - أول فيلم بدورته المقبلة

rrrrr

ضعف الحركة الشرائية في إربد رغم قرب حلول عيد الأضحى

أخبار متعلقة
AWN_70319image_story

حركة تجارية نشطة في الكرك استعدادا للعيد

5202322163750750067126

الاستهلاكية المدنية تحدد دوامها خلال ايام عيد الاضحى

ككككك

قطر: أضاحي بأسعار مدعومة للقطريين مستوردة من الأردن

6202320184028336182814

صرف رواتب الموظفين في بعض المؤسسات العامة والرسمية اليوم

6202320215220350949870

خطة مرورية للتعامل مع حركة السير قبل عيد الاضحى

فلوس 3

بدء صرف مستحقات الطلبة الحاصلين على منح وقروض اليوم لهذه الجامعات