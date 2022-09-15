مهني المفرق يبحث مجالات التعاون مع منظمة بلومونت

الوكيل الاخباري - بحث مدير معهد التدريب المهني في المفرق، المهندس محمد بني خالد، مع وفد منظمة بلومونت، اليوم الخميس، سبل التعاون من خلال عقد عدد من الدورات التدريبية في المعهد.



وقال بني خالد إن التعاون مع منظمة بلومونت يأتي في إطار سياسة مؤسسة التدريب المهني للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية واستمرارًا للتعاون والتنسيق مع منظمة بلومونت لعقد عدد من الدورات التدريبية لأبناء المحافظة بما يمكنهم من الحصول على التدريب في عدد من المجالات، الأمر الذي ينعكس إيجابًا بتمكينهم من الحصول على فرص عمل مستقبلا.

اضافة اعلان