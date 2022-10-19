مهيدات: المخزون الاستراتيجي للأدوية مستقر

الوكيل الإخباري -
أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات على توفر مخزون دوائي مستقر يغطي احتياجات السوق المحلي ومن مختلف المجموعات العلاجية لمدة أدناها ٤ شهور وأقصاها ٦ شهور حسب فئات الأدوية.اضافة اعلان
وأشار مهيدات إلى أن المؤسسة تتابع دوريا بيانات المخزون الدوائي المتوفرة لديها وفي حال استجد أي مؤشرات لنقص أي صنف دوائي يتم اتخاذ إجراءات احترازية سريعة وبما يكفل توفير الأدوية في السوق الأردني بما في ذلك التنسيق مع المصانع المحلية وتحفيزها على تصنيع أي صنف دوائي قد يشهد نقص أو انقطاع، فضلا عن تبسيط الإجراءات المتعلقة باستيراد الأدوية أمام مستودعات الأدوية.
وأضاف، أن المؤسسة تطبق جملة من الإجراءات النوعية لتسريع وتبسيط عملية تسجيل الأدوية وتوفير البدائل العلاجية الآمنة والفعالة من خلال منح أولوية التسجيل للأدوية غير المتوفرة وبما يضمن تحقيق الأمن الدوائي.
وتدعو المؤسسة العامة للغذاء والدواء المواطنين ومقدمي الرعاية الصحية، للتواصل معها وإبلاغها في حال وجود أي ملاحظات حول توفر الأدوية في السوق المحلي عبر خط الشكاوى المجاني 117114، والبريد الإلكتروني [email protected]
، وعبر تطبيق واتساب على الرقم 0795632000