التوقف عن إجازة أي منتج غذائي يحتوي مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في الأردن

الوكيل الإخباري - توقفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء مؤخرا عن منح إجازة لأي منتج غذائي يحتوي مادة ثاني أكسيد التيتانيوم منذ إصدار تعميم في شهر آب يتضمن قرار حظر استخدامها ومنع استيرادها أو أي مدخلات إنتاج أو منتجات غذائية تحتوي عليها، وإلغاء جميع الموافقات السابقة.

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وأوضح مدير عام المؤسسة الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات في بيان صحفي، أنه تم منح مهلة لغاية 2022/12/31 لاستكمال حضر هذه المادة كليا وإيجاد فرصة لتصويب الوضع واستبدالها بمادة أخرى آمنة ومسموحة.



وأضاف مهيدات أن هذا القرار جاء كإجراء استباقي على ضوء قرار هيئة سلامة الأغذية الأوروبية وتحديثاتها المستمرة ودراساتها حول عدم إمكانية اعتبار هذه المادة آمنة للاستخدام في الصناعات الغذائية ، مع عدم توفر معلومات تثبت أنها مسرطنة حسب المراجع العالمية المعتمدة وفي مقدمتها دستور الغذاء العالمي (CODEX) والذي لم يمنع استخدام هذه المادة حتى الآن.



ويذكر أن الاتحاد الأوروبي منح موافقات لمنتجات مختلفة تحتوي التيتانيوم قد تصل لخمس سنوات قبل قرار المنع وأن المادة ما زالت مسموحة في عدد من الدول منها بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والصين.

