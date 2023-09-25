مهيدات يتفقد مشروع تيسير التجارة الإلكترونية ودمج الجهات الرقابية بجمرك مطار التخليص

الوكيل الإخباري- تابع مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء، الأستاذ الدكتور نزار مهيدات، انسيابية المواد الغذائية والدوائية والمستلزمات الطبية عبر جمرك الشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي ضمان الانسياب الآمن لها.

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جاء ذلك خلال جولة تفقدية اليوم الإثنين، لجمرك الشحن الجوي في مطار الملكة علياء الدولي، اطلع خلالها على آلية سير إجراءات العمل المشترك بين المؤسسة وجمرك مطار التخليص لا سيما مع تجربة دمج الجهات الرَّقابيَّة في المنافذ الحدودية ومشروع تيسير التجارة الإلكترونية.



وأكد مهيدات على دعم المؤسسة لمشروع النافذة الوطنية الواحدة كمشروع وطني يبسط الإجراءات ويعزز شفافية العمل، مثمنا التشاركية مع دائرة الجمارك وكافة الدوائر الأمنية في جمرك الشحن الجوي .



وفي معرض مناقشة مهيدات ومدير جمرك مطار التخليص العقيد حسن أبو الغنم وممثلي الأجهزة الأمنية، وجه مهيدات بتعزيز كادر المؤسسة المتواجد في المركز وتذليل العقبات التي قد تواجه التجارة الإلكترونية والتجار والمخلصين في قطاع المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية.



ووجه مهيدات بتحديد سقف أعلى لعدد عينات السجائر الإلكترونية والسائل الإلكتروني ومنتجات التبغ المسخنة إلكترونيا المسموح باستيرادها للاستخدام الشخصي للالتزام بعدم تجاوزه والاستخدام لأغراض تجارية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية باتخاذ كافة التدابير الهادفة لمكافحة التدخين، كما أوعز بمصادرة المواد الغذائية والدوائية والأجهزة والمستلزمات الطبية في حال كانت عند معاينتها مغايرة لمحتوى البوليصة.



وقدم أبو الغنم إيجازا عن الأعمال المشتركة والإجراءات الحالية التي يتم اتباعها لضمان سلامة ومأمونية السلع المستوردة للمملكة، مشيرا إلى جملة من المقترحات الهادفة لتعزيز جودة الخدمات في ظل حجم العمل الكبير في مركز الشحن الجوي.



يذكر أن الجولة تأتي استمرارا للزيارات والجولات الدورية التي تواصل المؤسسة تنفيذها لمتابعة إجراءات العمل ميدانيا، واستطلاع المقترحات والسبل الممكنة للارتقاء بها ورفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة.