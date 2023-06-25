الغذاء والدواء تنشر آلية الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية

الوكيل الاخباري- نشرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الأحد، مقطع فيديو توعوي حول آلية الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية إلى مركز اليقظة الدوائي الأردني التابع للمؤسسة.



وتضمن الفيديو شرحا وإرشادات عن آلية تعبئة نموذج الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية بالمعلومات المطلوبة حيث يتوفر رابط النموذج سهل التعبئة على صفحة المؤسسة www.jfda.jo باللغتين العربية والإنجليزية أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريع.

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ونوه المقطع إلى أهمية الإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية حيث يساهم كل إبلاغ في حماية مقدم المبلغ وعائلته والآخرين وتحسين سلامة الأدوية لجميع المرضى.

ودعت المؤسسة إلى التواصل معها للاستفسار عن أي أعراض جانبية أو الإبلاغ عنها من خلال البريد الإلكتروني [email protected] وموقع المؤسسة الإلكتروني:

https://primaryreporting.who-umc.org/JO

أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريع QR Code





