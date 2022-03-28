مواطنون عن أسعار الخضار: صينية الخضار تكلّف 12 ديناراً.. والحكومة الصقيع هو السبب

الوكيل الإخباري - شكا مواطنون من استمرار ارتفاع أسعار الخضار في الاسواق بشكل غير معقول وفوق طاقتهم.



وقال مواطنون إن " صينية الخضار " تكلّف المواطن اليوم مع هذه الأسعار أكثر من 12 ديناراً، اذا كانت لأسرة مكونة من 5 أفراد بالحد المتوسط.



وأشاروا إلى أن ارتفاع أسعار الخضار في الأسواق ارهقهم وزاد من معاناتهم اليومية، متسائلين عن الأسباب بالرغم من استقرار الأجواء .



وطالبوا الجهات المعنية وضع سقوف سعرية للحد من هذا الإرتفاع الجنوني، خاص وأنه لا يوجد أي بيت يستطيع الاستغناء عن البندورة و الخيار و البصل والبطاطا وغيرها.



مساعد الأمين العام لشؤون التسويق والجودة في وزارة الزراعة حازم الصمادي قال في وقت سابق إن ارتفاع أسعار الخضار سببه موجات الصقيع التي شهدتها المملكة، ما خفض كميات الإنتاج ورفع السعر.

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وبين الصمادي أنه مع ارتفاع درجات الحرارة سيزيد الإنتاج مما ينعكس على الأسعار بشكل ايجابي.