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السبت، 08-04-2023 03:24 م

إطلاق حملة لتشجير شارع البيئة بالكرك

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الوكيل الإخباري-أطلقت جمعية استثمار الطاقة المتجددة والبيئة، بالتعاون مع بلدية الكرك الكبرى، اليوم السبت، حملة لتشجير جوانب شارع البيئة بالقرب من مدخل المدينة من الجهة الجنوبية الشرقية، بمشاركة فعاليات شعبية ومؤسسات مجتمع مدني.

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وقال رئيس البلدية المهندس محمد المعايطة، إن البلدية منفتحة على الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني ضمن خطط وبرامج تشجيع وتجذير ثقافة العمل التطوعي ومنها أعمال زراعة الأشجار على جوانب الطرق وبالحدائق والساحات العامة.


وأضاف أن البلدية تملك مشتل أشجار حرجية وزينة، ومعمل أسمدة عضوية، وقسما خاصا لمتابعة الحدائق العائدة للبلدية والأشجار على جوانب الطرق من أجل ديمومة تجميل المنطقة وإكسابها اللون الأخضر، لافتا إلى استمرار العناية والرعاية بجميع الأشجار.


من جانبه، قال رئيس الجمعية المهندس جمال النوايسة، إن الحملة ستشمل تشجير جوانب شارع البيئة بالكرك بأشجار "الجاكرندا"، لافتا إلى أنها تعد الحملة الأولى وسيعقبها تنفيذ حملات بمناطق أخرى بالمحافظة.


ودعا النوايسة جميع المؤسسات الرسمية والأهلية إلى التعاون لتشجير كل منطقة قريبة منها، لتعزيز جهود الحفاظ على البيئة والغطاء النباتي، وتجميل مداخل المدينة ومخارجها.

 




 

 


 

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