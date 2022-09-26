مواطن يشتكي من تصدع منزله الملاصق لعمارة اللويبدة- صور

الوكيل الإخباري – قال المواطن أشرف ظاظا ان منزله الكائن في منطقة اللويبدة والملاصق للعمارة التي انهارت قبل نحو اسبوعين قد تعرض لتصدعات وتشققات أثناء إزالة أنقاض عمارة اللويبدة.

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وقال ظاظا في اتصال مع موقع "الوكيل الإخباري" إن منزله مقام منذ 40 عاما منوها أن عائلته تشردت ولم يبقى لهم مأوى بسبب خوفهم على حياتهم بعد ظهور التصدعات في المنزل نتيجة اعمال ازالة الحفريات وفقاً لحديثه.



وناشد الجهات المعنية وأمانة عمان الكبرى بضرورة الوقوف على تأمين منزل له أو اصلاح منزله الذي تضرر من الآليات الثقيلة أثناء التعامل مع حادثة عمارة اللويبدة.

وطالب الجهات المسؤولة بضرورة متابعة الأمر عن كثب لحين اصلاح منزله ، مشيراً انه قام بالتبليغ عن تصدعات منزله على الرقم 911 ، وان مدير منطقة اللويبدة في امانة عمان على علم بالشكوى وزار منزله.



من جهته اكد الناطق الاعلامي باسم أمانة عمان الكبرى ناصر الرحامنة انه تم اصدار أمر باخلاء المنزل فور وصول شكوى بوجود تشققات بالمنزل، لحين صدور قرار نهائي من اللجنة المسؤولة.

















