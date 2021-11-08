موظفو المهن الطبية المساندة يلوحون بالتوقف عن العمل

الوكيل الإخباري- أمهل موظفو المهن الطبية المساندة في وزارة الصحة مجلس الخدمة المدنية ورئيس ديوان الخدمة المدينة والوزارة وأمينها العام، عشرة أيام لتلبية مطالبهم قبل بدء التوقف عن العمل في المؤسسات الصحية.



ووفق بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه أوضح موظفوا المهن المساندة انه سيتم التوقف عن العمل، بعد ما وصف العاملون الإجراءات الحكومية بـ"خداعهم" وتجاهل مطالبهم من قبل ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة، حيث لا تقدم لهم حقوقهم الدستورية كما غيرهم من الموظفين الحكوميين.



وطالب العاملون بحسب البيان برفع مسودة مشروع قانون نقابة المهن الطبية المساندة إلى مجلس الأمة لإقراره، لتشكيل نقابتهم التي يكفلها الدستور، إضافة إلى رفع العلاوة الفنية إلى 135% أسوة بباقي موظفي الصحة والمهن الصحية من أصحاب النقابات، خصوصا وأنّ العلاوة وافق عليها وزير الصحة فراس الهواري في أيار الماضي، وحتى اللحظة لم تقر من قبل ديوان الخدمة المدنية.



وشدد العاملون على "تعديل نظام الحوافز للمهن الطبية المساندة ومساواته بالمهن الأخرى كالتمريض، فضلاً عن دفع أجور بدل العمل الإضافي والتنقلات والاقتناء".

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