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الثلاثاء، 20-12-2022 05:37 م

موعد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين هذا الشهر

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى مصدر حكومي المعلومات المتداولة على وسائل التواصل الإلكترونية والتي تزعم صرف رواتب موظفي القطاع العام مبكراً .

وقال المصد انه لا يوجد توجه حكومي لمثل هذا الإجراء، وأن رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر ستكون في موعدها المعتاد. 

بدورها أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن صرف رواتب متقاعدي الضمان للشهر الحالي يوم غد الأربعاء الموافق 21/12/2022 .

وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي بأن قرار صرف الرواتب التقاعدية في وقت مبكر عن التاريخ المعتاد يأتي أيضاً بهدف تمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم وتلبية متطلبات أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية.

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