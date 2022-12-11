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الأحد، 11-12-2022 06:46 م

الحكومة لـ الوكيل : بحث أزمة الاعتصامات مستمر على مدار الساعة

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد مصدر رسمي حكومي لموقع الوكيل الاخباري ، مساء الاحد ، أن بحث أزمة الاعتصامات مستمر على مدار الساعة .

 وقال أن الجهات المعنية تعقد اجتماعات مكثفة يوميًا لإنهاء الأزمة ، نافياً أن يكون الإعلان عن الحلول لتخطي أزمة الاحتجاجات على رفع أسعار المحروقات مرهون بزمن معين كما تم تداوله مؤخرًا  .

وفي وقت سابق نفى محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود ما نشر على لسانه حول وجود بوادر وقرارات مهمة سوف تصدر قريباً خلال الساعات القليلة القادمة للانفراج وحل ازمة الاعتصامات والاحتجاجات على رفع اسعار المحروقات .

ابو قاعود قال لموقع الوكيل الاخباري ان ما يتم تناقله عبر وسائل اعلام حول هذا الامر عار عن الصحة .

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