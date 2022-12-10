حسم الجدل حول رفع سعر اسطوانة الغاز بالاردن !

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى مصدر حكومي ما يتم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات تزعم ان الحكومة تدرس رفع سعر اسطوانة الغاز بقيمة 3 - 5 دنانير .



المصدر اكد أن الحكومة خصصت في الموازنة العامة للدولة 277 مليون دينار لغايات دعم العديد من السلع منها الغاز المنزلي.



ووفق رصد موقع الوكيل الاخباري قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية في اخر اجتماع لها الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.

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