الخميس 27-01-2022
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الخميس، 27-01-2022 09:55 ص

مياهنا تدعو لحماية العدادات من خطر الانجماد

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الوكيل الاخباري - دعت شركة مياه الأردن (مياهنا) المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية عدادات المياه من خطر الانجماد وتدني درجات الحرارة في ظل الظروف الجوية التي تشهدها المملكة حاليا.

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وأكدت الشركة في بيان صحفي اليوم الخميس، أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية عدادات المياه من الانجماد بسبب تراكم الثلوج وتدني درجات الحرارة إلى ما دون درجة الصفر ، وعدم ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي.


ونبهت إلى عدم التردد في الاتصال على الرقم 117116 إذا دعت الحاجة لذلك على مدار الساعة

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