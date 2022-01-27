مياهنا تدعو لحماية العدادات من خطر الانجماد

الوكيل الاخباري - دعت شركة مياه الأردن (مياهنا) المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية عدادات المياه من خطر الانجماد وتدني درجات الحرارة في ظل الظروف الجوية التي تشهدها المملكة حاليا.

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وأكدت الشركة في بيان صحفي اليوم الخميس، أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية عدادات المياه من الانجماد بسبب تراكم الثلوج وتدني درجات الحرارة إلى ما دون درجة الصفر ، وعدم ربط مزاريب مياه الأمطار على شبكات الصرف الصحي.