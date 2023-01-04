مياه الأمطار تداهم 4 منازل في مناطق بلدية القطرانة-فيديو

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات



قام رئيس بلدية القطرانة في محافظة الكرك نواف لافي اليوم بجولة تفقدية للمناطق التي شهدت تراكم لمياه الأمطار أمس.



وقال لافي لـ "الوكيل الاخباري" إن بعض من مناطق بلدية القطرانة شهدت تراكم كبير لمياه الأمطار ما أدى الى تشكل سيول بسبب ضعف القدرة الاستيعابية لعبارات وقنوات تصريف المياه.



وأشار إلى أن المياه داهمت 4 منازل في مناطق بلدية القطرانة عقب انجرافات للتربة جراء الأمطار التي هطلت بغزارة أمس.



وبين انه تم التعامل مع سيارات واشخاص عالقين على طريق الشبيكة بالتعاون مع فرق الدفاع المدني.

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