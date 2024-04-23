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الثلاثاء، 23-04-2024 11:45 ص

مياه العقبة تنظم برنامجا تدريبيا متخصصا لتمكين المرأة ودعم الطفولة

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الوكيل الإخباري - نظمت شركة مياه العقبة برنامجا تدريبيا متخصصا لتمكين المرأة ودعم الطفولة بعنوان "الطفولة المبكرة للأمهات البيت السعيد" في مركز الملكة رانيا العبد الله لتمكين المجتمعات، مؤسسة نهر الأردن/ العقبة.

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وقال مدير عام الشركة المهندس مالك الرواشدة في حفل التخريج الذي حضره مدير الموارد البشرية في الشركة منتصر ابو عبدالله، إن تنمية وتطوير مهارات القوى البشرية وكوادر الشركة مستمر على مدار العام، مشيرا الى أهمية تطوير الموارد البشرية بما يحقق نقلة إيجابية في العمل تنعكس على رفع مستويات الإنتاج وتقديم الخدمة الأمثل للجمهور.


وأكد الرواشدة حرص الشركة على تطوير قدرات العاملين على الصعيدين الشخصي والمهني، معتبرا ذلك على سلم أولويات الموارد البشرية في الشركة التي سبق وان حصلت في أعوام ماضية على جائزة افضل بيئة عمل للمرأة العاملة في الشركات المشابهة، مثنيا على دور مؤسسة نهر الأردن التمكيني التدريبي والتي تقدم خدماتها في هذا المجال الى العديد من الشركات والمؤسسات العاملة ومؤسسات المجتمع المدني في العقبة .


من جانبه، أوضح مدير مؤسسة نهر الأردن فرع العقبة احمد غنيمات، ان المؤسسة التي تعتبر بيت خبرة وتعمل من خلال برامجها المختلفة بالتعاون مع الشركاء في تنمية المهارات لدى فئات مجتمعية متعددة وتدريب خريجي الجامعات والباحثين عن إنشاء مشاريعهم الخاصة بما يضمن لهم فرص عمل دائمة.


وأشار الى ان البرنامج الذي نفذته المؤسسة تضمن محورين هما، رعاية الذات للمرأة العاملة ورفع الاستعداد للتعلم عند الأطفال، حيث نفذ البرنامج على مدار ثلاثة اشهر بواقع جلسة تدريبية واحدة كل أسبوع، مشيدا بجهود المدربين والمشاركات في البرنامج اللواتي ابدين الكثير من التفاعل الإيجابي مع محتواه.

 




 

 


 

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