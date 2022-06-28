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الثلاثاء، 28-06-2022 05:01 م

مياه اليرموك تبحث سير مشروعات المنحة الهولندية للتدريب والصرف الصحي

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الوكيل الإخباري - بحثت شركة "مياه اليرموك" وفريق شركة "ورد ووتر نيت" الهولندية، اليوم الثلاثاء، سير أعمال مشاريع المنحة الهولندية للشركة المتصلة بالتدريب وتحسين كفاءة الصرف الصحي.

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وتأتي تلك المشروعات ضمن منحة الحكومة الهولندية بقيمة 5.7 مليون يورو، وانبثق عنها مذكرة تفاهم العام الماضي بين "مياه اليرموك" والشركة الهولندية المشرفة على مشروعات المنحة.


وأكد رئيس هيئة مديري شركة "مياه اليرموك" الدكتور حسين الصعوب، خلال الاجتماع، أهمية مشروعات المنحة الهولندية التي تتضمن إدارة الأصول وأعمال الصيانة الوقائية وبرامج التدريب على إجراءات السلامة العامة لكوادر الصرف الصحي، إضافة إلى دراسة كفاءة الطاقة لعدد من أنظمة ومحطات المياه، وإعادة تأهيل بعض خطوط الصرف الصحي في محافظة إربد.

وسيشمل المشروع: شارع الحصن من إشارة المحافظة باتجاه الشمال وصولاً إلى شارع الملك فيصل الأول، وشارع الحسبة المركزية قطر 400 مليمتر بطول حوالي 2 كيلومتر، وأخيراً شارع فلسطين قرب صالة الحور العين باتجاه دوار التركماني.



 




 

 


 

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