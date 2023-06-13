نائب أمين عمان يتفقد السوق المركزي

الوكيل الإخباري- تفقد نائب أمين عمان محمد القيسي اليوم الثلاثاء السوق المركزي للخضار والفواكه، واطلع على الخدمات التي يقدمها موظفو وكوادر السوق، واستمع إلى مقترحات التجار بشأن عملية التسويق الزراعي بما يخدم المصلحة العامة.

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وأكد القيسي حرص الأمانة على المضي قدما بتطوير خدمات السوق المركزي للخضار والفواكه، ما ينعكس إيجابا على أقطاب العملية الزراعية كافة، وتوفير أصناف الخضار والفواكه للمواطن بسهولة ويسر.



وقال خلال الجولة التي رافقه فيها عضو مجلس الأمانة عن منطقة خريبة السوق جاسر شنان، إن الأمانة تضع ضمن أولوياتها تعزيز وتطوير احتياجات البنية التحتية للسوق المركزي من خلال تحسين شبكة تصريف مياه الأمطار وخطوط الصرف الصحي، وتعزيز كوادر السوق بالمركبات لتنفيذ أعمال التفتيش والرقابة.



من جهته، عرض مدير السوق المركزي كساب الشخانبة آلية عمل كوادر السوق من خلال تنظيم دخول المنتجات الزراعية وبيعها، والتحديات التي تواجه العمل والاقتراحات لتذليلها.