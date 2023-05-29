نائب أمين عمان يشارك بالاجتماع الاستشاري للمنظمة العالمية للمدن المتحدة

الوكيل الاخباري - شارك نائب أمين عمان محمد رسمي القيسي، بالاجتماع الاستشاري للمنظمة العالمية للمدن المتحدة والحكومات المحلية القسم الإقليمي لأوراسيا، الذي عقد تحت عنوان "التعاون البلدي الدولي في منطقة أوراسيا والاتجاهات العالمية".



ووفقًا لبيان صحفي صادر عن الأمانة، اليوم الاثنين، ثمن القيسي جهود عمدة قازان بتنظيم هذا الاجتماع الذي يحظى بمشاركة واسعة من المدن والمنظمات، بما يتيح المجال للتشبيك وتبادل الخبرات في مجالات التنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية، ويعزز العلاقات على مستوى المدن حول العالم.

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