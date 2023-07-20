نائب الملك يزور ضريح الملك المؤسس

الوكيل الاخباري - زار نائب جلالة الملك، سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليوم الخميس، ضريح المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين طيب الله ثراه، في الذكرى الثانية والسبعين لاستشهاده التي تصادف اليوم، وقرأ الفاتحة ووضع إكليلا من الزهور على الضريح.



ولدى وصول نائب جلالة الملك، استعرض سموه حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، وعزف الصداحون لحن الرجوع الأخير.



كما زار الضريح وقرأ الفاتحة ووضع أكاليل الزهور سمو الأميرة عالية بنت الحسين، ورؤساء السلطات وهيئة الوزارة وأعضاء مجلس الأعيان وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجلس القضائي، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.

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