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الجمعة، 17-06-2022 09:31 ص

نجاح عملية زراعة كلى لشاب في البشير

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الوكيل الإخباري - قال أخصائي باطني كلى الدكتور عباس القطارنة، إن مستشفيات البشير استأنفت عمليات زراعة الكلى وأجرت بالأمس عملية زراعة كلية لشاب عمره 19 عاما كان يعاني من فشل كلوي منذ عامين.

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وذكر القطارنة في بيان اليوم الجمعة، أن الشاب خضع أمس لعملية زراعة كلية تبرع بها والده وتكللت بالنجاح وما زال المريض يرقد على سرير الشفاء ويخضع للإشراف الطبي.


وقد أشرف على الحالة أخصائي باطني كلى الدكتور القطارنة وأجرى العملية كل من استشاري أول أمراض الكلى الدكتور نبيل العكش، واستشاري أول كلى الدكتور عدنان أبو طير، وأخصائي جراحة الأوعية الدموية الدكتور مأمون القريوتي، وأخصائي جراحة كلى الدكتور سامر الجيزاوي بالإضافة إلى أطباء وكوادر التمريض.


يذكر أن مستشفيات البشير أجرت أولى عمليات زراعة كلى في عام 2015 وبلغ عدد حالات زراعة الكلى لغاية الآن 80 حالة تجاوزت نسبة النجاح فيها 90 بالمئة.

 




 

 


 

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