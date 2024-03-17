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الأحد، 17-03-2024 01:57 م

نجاح عملية قلب مفتوح لسيدة حامل في البشير

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الوكيل الإخباري - تمكّن فريق طبي في مستشفيات البشير من إجراء عملية قلب مفتوح لسيدة عشرينية حامل بالشهر السادس كانت تعاني من تضيق في الصمام الأبهري.

وقال مستشار أول جراحة القلب الدكتور عدنان اللحام إن المريضة كانت تعاني من أعراض تضيق الصمام الأبهري وعدم المقدرة على بذل أي مجهود، حيث أُجريت لها عملية قلب مفتوح لاستبدال الصمام الأبهري بعد متابعة حثيثة من أخصائية النسائية والتوليد الدكتورة دانيه معمر، مما ساهم في إنقاذ حياة الأم والجنين.

وأضاف الدكتور اللحام أن التحديات التي واجهت الفريق الطبي أثناء إجراء العملية هو نسبة الخطورة العالية التي قد تهدد حياة الأم وفقدان الجنين، ولكن بفضل الله تمت العملية بنجاح والمريضة تتماثل للشفاء ووضع الجنين جيد.

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وأجرى العملية فريق طبي ممثلا بكل من:


مستشار أول جراحة القلب الدكتور عدنان اللحام.
أخصائي أمراض القلب والشرايين الدكتور سعيد النجار. 
أخصائي التخدير والعناية الحثيثة الدكتور إبراهيم حسين.
أخصائي التخدير والعناية الحثيثة الدكتور محمد العويل.


وكادر تمريض العمليات في الجراحة التخصصية: خالد المصري، محمود عساودة، محمد الزعبي ومحمد طه.

 




 

 


 

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