ندوة تناقش الواقع الطبي في الأردن

الوكيل الاخباري - طالب أطباء اختصاص في الندوة التي نظمتها مبادرة "صحة وطن" التطوعية بعنوان "الواقع الطبي الأردني بين المطرقة والسندان"، مساء أمس الجمعة، بإيجاد نهج إصلاحي شامل للواقع الطبي، وتحديدا القطاع العام، من خلال خطة عمل استراتيجية تستند لفترة زمنية.



وحيا المشاركون في الندوة التي عقدت عبر تقنية التواصل المرئي (زووم)، وتناولت التحديات والعوائق والفجوات في واقع القطاع الصحي الأردني، زملائهم الأطباء والكوادر الطبية العاملة في القطاع لجهودهم الكبيرة.

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