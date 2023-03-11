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السبت، 11-03-2023 02:36 م

نشاط رياضي في ممشى عمان

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الوكيل الإخباري - انطلق، اليوم السبت من ممشى عمان في شارع الأمير الحسين بن عبد الله الثاني (كوريدور عبدون)، نشاط لهواة رياضة المشي، نظمته أمانة عمان بمشاركة واسعة من المواطنين، ضمن احتفالاتها بيوم المدينة.اضافة اعلان


وأعطى مندوب أمين عمان، نائب مدير المدينة للتنمية المجتمعية حاتم الهملان، إشارة انطلاق النشاط الذي قطع المشاركون فيه مسافة 3 كيلومترات، ذهاباً وإياباً.

وكانت أمانة عمان، حددت في شارع الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، مسارا خاصا لهواة رياضة المشي، يبلغ طوله 1500 متر، وبعرض 4 أمتار، وذلك ضمن توجهاتها لتعزيز ثقافة الرياضة في المجتمعات المحلية.

 




 

 


 

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