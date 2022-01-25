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الثلاثاء، 25-01-2022 03:35 م

نصف مليار دولار القيمة السوقية لمشروع "نظرية المحاكاة" للدكتورة الأردنية مروى صلاح

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الوكيل الاخباري - حققت الدكتورة الأردنية مروى صلاح إنجازاً كبيراً في عطائها العلمي على "نظرية المحاكاة" التي أطلقتها بهدف تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم في البحث العلمي وتوفير منصة تعلم عالمية رائدة تتيح لهم تبادل الآراء والبحوث حول العالم.اضافة اعلان


وقدرت القيمة السوقية لهذه النظرية بنحو نصف مليار دولار قابلة للتداول بالسوق العالمي ضمن إطار الشركات العملاقة في صناعة التكنولوجيا للعام الحالي.

وبينت صلاح أن نظرية المحاكاة هي «أول مشروع رقمي على مستوى العالم حقق أعلى معايير الأمن السيبراني بنسبة خطأ صفر بالمئة من القدرة على الاختراق بنظام برمجة هو الأول من نوعه».

وينفرد المشروع في صناعة وعرض المحتوى والخدمات للأفراد والمؤسسات والدول، ضمن بيئة رقمية متكاملة تعمل بنظام «الفنتك» تنطلق من الشرق الأوسط لتكون أول مشروع مصدّر للمعرفة للعالم أجمع، ضمن مشروعات التنمية البشرية المستدامة، وهو قابل للتطوير ويغطي أكثر من عشرين قطاعا واختصاصا.

وحققت النظرية، منذ إطلاقها عام 2016، نجاحات وشراكات عالمية مع كبرى الشركات الرائدة بالعالم أكان بتقديم استشارات أو صناعة محتوى أو ابتكار خدمات أو رفع مؤشرات الجودة والاحترافية وفق المعايير والمقاييس العالمية.

كما وحققت نجاحات في العديد من المعارض الدولية ذات الاختصاص مثل إكسبو 2020 ومؤتمر الفضاء الدولي بنسخته الثانية والسبعين. وحصل المشروع على رخصة دولية من وكالة الفضاء الدولية ناسا لغايات تجارية كأول مشروع ناطق باللغة العربية يشارك برحلة مأهولة للقمر للعام 2026 يختص بعالم وصناعة الفضاء يحمل مقاييس وقراءات الذكاء السبع وقياس المهارات واختبارات السومترك بنظام محاكاة كامل ضمن بيئة افتراضية تحاكي الحواس الخمس للإمتاع والإبهار البصري لجعل المتلقي جزء من الحدث.

 

واختيرت صلاح ضمن الأشخاص المرشحين لزراعة الشريحة الدماغ من قبل شركة إيلون ماسك، وتشغل منصب مستشار للعديد من الشركات العالمية في صناعة العالم الافتراضي وحققت العديد من الألقاب الدولية في العديد من المنصات والمؤتمرات الدولية ذات الاختصاص.

وشاركت صلاح بالقمة العالمية للأمن السيبراني في نسخته الثالثة والعشرين ضمن فعاليات أكبر معرض ومؤتمر أمني في العالم يختص بالأمن السيبراني تحت شعار الاستراتيجية والاستبصار والاستجابة لوطن آمن "قمة قادة الآمن العالمي".

وقدمت صلاح بحثيتين على هامش فعاليات القمة من 16 الى 18 من يناير باسم دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كأحد كبار المتحدثين في صناعة الفضاء الرقمي لمشروع يختص بتوطين المعرفة «نظرية المحاكاة ».

ولفتت صلاح إلى أن النظرية تهدف لتطوير البحث العلمي والتعليم الاحترافي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والعالم الافتراضي ضمن نظام مدمج يعتمد على كهربة الدماغ في صناعة المحتوى.

و«نظرية المحاكاة» أول مشروع مسجل حسب الأصول القانونية يحمل رقم إيداع عالمي يعمل في بيئة رقمية على منصة «الميتافيرس» العالمية كعقار رقمي غير قابل للاستبدال يطبق أكثر من سبعين مؤشر عالمي يختص بالجودة والأمن السيبراني وإدارة الأزمات والمخاطر الدولية وخدمات لصناع القرار.

ويعمل المشروع على دمج القطاعات الحكومية والخاصة للعمل ضمن نظام متكامل وإنترنت الأشياء جميعها تعمل بنظام قائم على الذكاء الاصطناعي للمحتوى الرقمي ضمن عالم افتراضي احترافي يحمل اسم «وسم مروى صلاح».

 

الرأي

 




 

 


 

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