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الأربعاء، 16-02-2022 07:25 م

نفوق نحو 250 رأس من المواشي في كفرنجة وإغلاق حظائر بعد انتشار "طاعون المجترات الصغيرة"

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الوكيل الاخباري - قال مدير زراعة كفرنجة محمد المومني، الأربعاء، إن انتشار طاعون المجترات الصغيرة، أدى إلى نفوق عدد من الأغنام في لواء كفرنجة في محافظة عجلون، خلال نحو أسبوعين.اضافة اعلان


وأوضح المومني، أن المرض ينتشر بين الأغنام باستمرار، ولا يوجد له علاج مباشر، مشيرا إلى أنه ظهور المضاعفات الثانوية للمرض يساهم في إضعاف مناعة المواشي.


وأضاف أن المديرية لا تعوض مربي الأغنام والمواشي في حالات النفوق وانتشار الأمراض، لكنها توفر علاجات ولقاحات بشكل مستمر، إضافة إلى تقديم النصائح في كيفية التعامل مع انتشار الأمراض وكيفية توفير الظروف المناسبة لتقليل خطر الإصابة بالأمراض.


المزارع سلامة أبو دية قال إن نحو 250 رأس غنم نفقوا خلال أيام متتالية، مشيرا إلى أن أعمارها تقل عن أسبوعين.


وأشار إلى أنه أغلق 4 حظائر لتربية الأغنام.

 




 

 


 

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