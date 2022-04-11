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الإثنين، 11-04-2022 12:49 م

نقابة الصحفيين تعلن بدء قبول الترشيحات لجائزة الحسين للإبداع

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الوكيل الإخباري - أعلنت نقابة الصحفيين الاردنيين، عن بدء قبول الترشيحات لجائزة الحسين للإبداع الصحفي للأعمال المنشورة أو المبثوثة خلال عام 2021.

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وقالت النقابة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن التقديم للجائزة يكون لإدارة النقابة، حيث تم البدء باستقبال الطلبات يوم أمس الأحد، ويستمر لغاية 30 يوم عمل.


واشارت الى ان المواضيع المرشحة تقدم بـ 7 نسخ ورقية، ونسخة إلكترونية على ايميل النقابة ([email protected]).


ودعت النقابة الزملاء الراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل، الى مطالعة الصحف وموقع النقابة وصفحتها على الفيس بوك.

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