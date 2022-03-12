السبت 12-03-2022
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وزارة الخارجية: انقطاع الاتصال بين أردنيين وأفراد عائلاتهم في ماريوبول

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السبت، 12-03-2022 09:29 م

وزارة الخارجية: انقطاع الاتصال بين أردنيين وأفراد عائلاتهم في ماريوبول

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السبت، عن تبلّغها بانقطاع الاتصال بين أردنيين وأفراد عائلاتهم في مدينة ماريوبول الأوكرانية التي تعاني من قصف وحصار روسيا.

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وتحدّث الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول، عبر برنامج "أخبار الأسبوع"، عن مشكلة حقيقية في ماريوبول، في ظل انقطاع الكهرباء والاتصالات والإنترنت بسبب العمليات العسكرية والقصف.


وقال إن انقطاع الاتصال يعاني منه العديد من المقيمين في المدينة.


وتبلّغت وزارة الخارجية بانقطاع الاتصال بين عائلة أردنية وابنهم المقيم في ماريوبول منذ 1994، ووزارة الخارجية تبذل جهودا حثيثة للتواصل معه عبر القنوات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المتخصصة.


كما تبلّغت الوزارة بحالة أخرى لأردني لم يتمكّن من التواصل مع زوجته وابنه المقيمين في ضواحي ماريوبول، وتبذل الوزارة جهودا للتواصل معهم، كما تبلّغت الوزارة بانقطاع الاتصال بين مواطن أردني وعائلته المقيمة في ماريوبول.


وقال مسؤول كبير في منظمة "أطباء بلا حدود" إن ميناء ماريوبول الاستراتيجي الواقع في جنوب أوكرانيا والمحاصر والذي يتعرّض للقصف من جانب الروس، في وضع "شبه ميؤوس منه"، داعيا إلى التحرّك لتجنّب "مأساة لا يمكن تصوّرها".


 




 

 


 

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