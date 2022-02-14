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الإثنين، 14-02-2022 07:42 م

نقابة الصناعات الغذائية توقع عقد عمل جماعي لتحسين ظروف العاملين في مياهنا

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الوكيل الاخباري - وقعت النقابة العامة للعاملين في الصناعات الغذائية وشركة مياهنا، اليوم الاثنين، عقد عمل جماعي يهدف إلى تحسين بيئة العمل، والظروف المعيشية للعاملين في الشركة، بحضور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، مازن المعايطة.

وبحسب بيان صادر عن النقابة، تضمن العقد، الذي وقعه رئيس هيئة المديرين المهندس سعد أبو حمور والرئيس التنفيذي المهندس محمد العوران كممثلين عن الشركة، ورئيس النقابة بشرى السلمان، وأعضاء اللجنة النقابية أحمد أبو رمان، عرفات عواد، عدلي أبو دية كممثلين عن النقابة، صرف الزيادة السنوية للموظفين بقيمة 4 بالمئة على الراتب الأساسي على أن تكون مرتبطة بتقييم الأداء، وتحديد الحد الأدنى لها بقيمة 15 دينارا والحد الأعلى بقيمة 50 دينارا.

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