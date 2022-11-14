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نقابة الفنانين تصدر بياناً بشأن وفاة الفنان اشرف طلفاح

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الإثنين، 14-11-2022 05:24 م

نقابة الفنانين تصدر بياناً بشأن وفاة الفنان اشرف طلفاح

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اصدرت نقابة الفنانين الاردنيين بياناً مساء اليوم بشأن وفاة الفنان الاردني اشرف طلفاح .

وقالت النقابة انه قد فُجع الوسطُ الثقافيّ الفنيّ الأردنيّ والعربيّ، وببالغ الحزن والتأسف والأسى، بنبأ حادثة مقتل الفنان الأردني المرحوم أشرف طلفاح في القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربيّة، حيث أنَّ المرحوم تواجد في القاهرة لاستكمال إجراءات التسجيل في برنامج الدكتوراه. 
 
وإنَّ نقابة الفنانيين الأردنيين ممثلةً بنقيبها ومجلس النقابة وأعضاء الهيئة العامة لتستنكر وتدين هذا العمل الإجراميّ غير الأخلاقيّ، ولتؤكّد وقوفها الحازم إلى جانب كلِّ فنانٍ أردنيّ يتعرض للظلم والأذى والاعتداء، ولتعد بملاحقة الجُناة بمختلف الوسائل القانونيّة والقضائيّة، والكشف عن ملابسات هذه الحادثة الأليمة التي هزّت الوجدان الفرديّ والجمعيّ للوسط الفنيّ والثقافيّ والدراميّ، أردنيَّا وعربيًّا.

كما تهيب نقابة الفنانين الأردنيين بجميع المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي توخي الحيطة والحذر بما يتم تناقله من أخبار مغلوطة؛ حيث إنَّ أحداث جريمة القتل البشعة وملابساتها لا تزال قيد التحري والتحقيق. وتقدّم نقابة الفنانين ممثلةً بنقيبها ومجلس النقابة وأعضاء الهيئة العامة عظيم الامتنان لسعادة سفير الأردن في مصر معالي السيد أمجد العضايلة لمتابعته الحثيثة لتفاصيل حادثة مقتل الزميل طلفاح. 

كما تشيد النقابة بالدور الذي قامت به الخارجية الأردنيّة من جهودٍ مقدرة، وتسهيل مهام الوفد الذي تشكّل من سعادة نقيب الفنانين  الأردنيين المخرج محمد يوسف العبادي وعضو المجلس / رئيس شؤون المهن الدرامية هزاع البرماوي الذي غادر إلى القاهرة مساء اليوم الاثنين 14/11 /2022، لمتابعة مختلف التفاصيل، واستكمال إجراءات نقل جثمان الفقيد إلى عمان.

وتتقدم نقابة الفنانين الأردنيين والأسرة الفنيّة من ذوي الفقيد ببالغ مشاعر المواساة والتعزية، راجيةً من الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنّاته.

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