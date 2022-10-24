الزيود : لا مساس بحقوق العاملين في شركة البترول الوطنية وأمنهم الوظيفي

الوكيل الاخباري - طمأن نقيب نقابة العامة للعاملين في البترول والكيماويات الأردنية خالد الزيود، أنه لا مساس بحقوق العاملين في شركة البترول الوطنية وأمنهم الوظيفي.



وقال الزيود إن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أكد خلال لقاء جرى اليوم الاثنين، أن شركة البترول الوطنية مستمرة في ممارسة نشاطاتها وأن أعمال الحفر والإكمال والمشاريع المخطط لها في الشركة تسير وفق الخطط، مضيفا أن الكوادر العاملة في الشركة تقوم بواجباتها ولا نية أو خطط للاستغناء عن خدمات أي عامل، بل أن الشركة تسعى لجذب المزيد من الكفاءات الوطنية لتنفيذ خططها ومشاريعها وأبرزها تسييل الغاز لتزويد الصناعات.

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