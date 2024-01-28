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الأحد، 28-01-2024 05:45 م

نقابة المطاعم: حظر استخدام البيض في المثومة بساندويشات الشاورما بناءً على دراسة مشتركة مع الغذاء والدواء

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الوكيل الإخباري - ليلى القرشي 

 

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أوضحت نقابة المطاعم أن قرار حظر استخدام البيض في إعداد مادة المثومة في ساندويشات الشاورما جاء بعد عدة ورش عمل مع النقابة، وأعضاء من الغذاء والدواء، وممثلين عن المطاعم، حيث بينت أن نسب التسمم كانت غالبًا من مادة المثومة خلال الفترة من عام 2018 -2023.


وأضافت النقابة لـ "الوكيل الإخباري" أنها عقدت اجتماعا مصغرا داخل النقابة بحضور ممثلين عن أصحاب المطاعم اليوم الأحد لدراسة بدائل لمادة البيض المستخدمة في إعداد المثومة ووضع توصيات لضمان جودة وسلامة هذه الوجبة التي تعتبر الأكثر طلبا من قبل المواطنين.

واقترحت النقابة استخدام مادة الحليب البودرة المعروفة المصدر والكريما المبسترة في إعداد المثومة وبصلاحية إعداد لا تتجاوز الـ 48 ساعة داخل المطعم وبظروف تخزين مناسبة ، اضافة إلى ضرورة وضع مادة المثومة في علب خاصة داخل الوجبات لضمان نظافتها وسلامتها.

وتابعت النقابة أن التوصيات والمواصفات النهائية لضمان سلامة وجبات وساندويشات الشاورما ستصدر قريبا وبالتنسيق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء   .

وختمت النقابة أن وجبة الشاورما تعتبر من أكثر الوجبات طلبا في عموم المملكة، لذلك تحرص النقابة باستمرار وبالتنسيق مع الجهات الرسمية للحفاظ على سلامتها ومتابعة جودتها ونظافتها.

 

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