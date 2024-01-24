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نقيب المطاعم: الطلب على المطاعم والحلويات في ادنى مستوياته

الأربعاء، 24-01-2024 02:15 م

نقيب المطاعم: الطلب على المطاعم والحلويات في ادنى مستوياته

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الوكيل الإخباري- ليلى القرشي


قال نقيب أصحاب المطاعم والحلويات ، عمر العواد ، ان الطلب على المطاعم ومحال الحلويات في ادنى مستوياته تزامناً مع عدم وجود اي مناسبات الفترة الحالية وفصل الشتاء الذي يشهد ضمن المعتاد تراجعا تجاريا وانحسارا في الطلب والإقبال على المطاعم باعتباره موسم للأكلات الشعبية المنزلية.

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وبين عواد بحديثه لـ "الوكيل الإخباري" أن الاوضاع السياسية واللانسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة ساهم بتراجع الاقبال على المطاعم نظرا للقرب والتلاحم ما بين الشعبين الفلسطيني والأردني ، ما عكس تراجعاً بالاقبال على المطاعم والحلويات منذ احداث السابع من اكتوبر. 


وتابع عواد بأن الفترات الحالية لا يتخللها أعياد ومناسبات أو عودة للمغتربين ومعه يكون الطلب متواضعًا وفي أدنى مستوياته، معززاً بتراجع القدرة الشرائية للمواطنين بشكل عام .


أما فيما يتعلق بالأسعار  ، أشار عواد ان المطاعم الشعبية لم يطرأ أي تغيير على قوائمها وأسعارها، ونتيجة للأوضاع  المشار اليها سابقا فإنها تتنافس في تقديم العروض لاستقطاب الزبائن.

 




 

 


 

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