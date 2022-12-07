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نقل 80% من الهيئات الحكومية والخاصة إلى المدينة الجديدة

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الأربعاء، 07-12-2022 10:54 م

نقل 80% من الهيئات الحكومية والخاصة إلى المدينة الجديدة

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الوكيل الاخباري - قال عضو لجنة رؤية التحديث الاقتصادي، ثروت مصالحة، الأربعاء، إن 80% من الدوائر والمؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة ستنقل إلى المدينة الجديدة المشروع الذي تنوي الحكومة تنفيذه.

مصالحة أوضح أن المدينة الجديدة "المحفز الرئيسي فيها هو القطاع الحكومي، هذه المدينة ستنتقل لها 80% من الدوائر والمؤسسات الحكومية والهيئات الخاصة والهيئات الحكومية".

وقال في تصريح لقناة المملكة إن مشروع المدينة يتضمن "مجمعا حكوميا كبيرا مع توابعه"، وكذلك مناطق سكنية، ويتبعها أيضا "منطقة أعمال مماثلة للبوليفارد على مقياس أكبر، يتبعها منطقة صحية تعليمية أي منطقة فيها جامعات ومستشفيات تعليمية وفيها مراكز أبحاث".

مصالحة تحدث عن "منطقتين مقترحتين لصناعات خفيفة ذات تكنولوجية عالية توفر فرص عمل" لافتا النظر إلى "منطقة للزراعة من ضمن منطقة high tech فهناك منطقة للزراعة وموقع أبحاث زراعية".

ويوفر مشروع المدينة الجديدة مناطق سكنية جزء منها لـ"ذوي الدخل المختلط أي هذه ليست مفصلة لفئة معينة هذه للمجتمع كله بكل شرائحه ... للنقابات، والجمعيات، والموظفين، والمتقاعدين، والمهندسين والأطباء.." إضافة إلى "المساحات المفتوحة وممرات المشاة والمولات ومناطق الترفيه ومنطقة مقترحة لمدينة رياضية".

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