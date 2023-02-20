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الإثنين، 20-02-2023 01:36 م

نقيب الألبسة: عروض على الشتوي والاقبال ضعيف بسبب الطرود البريدية

تجار الألبسة


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
قال نقيب تجار الأحذية والألبسة سلطان علان إن البضائع الصيفية وبضائع عيد الفطر المستوردة بدأت بالوصول إلى الأردن مع بداية شهر شباط الحالي.

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وأضاف علان لـ"الوكيل الإخباري" اليوم الاثنين أنه لم يرصد تأخر ملحوظ في وصول البضائع المستوردة منوها أنه يوجد ارتباك بسيط في مصادر الشحن التركية إثر الزلزال . 


وأشار أن محال الملابس مستمرة بتقديم العروض على البضائع الشتوية مع نهاية الموسم مؤكداً أن الاقبال ضعيف و السبب الإقبال على الطرود البريدية .


وتابع " نستورد بضائع القطاع من الصين بنسبة 42% وتركيا 21% ومصر وباقي الدول العربية 14% و 23% من باقي الدول الأوروبية ".

 




 

 


 

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