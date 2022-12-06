نقيب المجوهرات: ازمة الذهب في مصر محلية وليس لها تأثير على الأردن

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - شرح نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، ما يحدث في مصر من أزمة بسوق الذهب، وقرار السلطات هناك وقف التداول مؤقتاً بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

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وأشار علان لـ " الوكيل الإخباري" إلى أن الأنباء التي تتعلق بتعويم جديد للجنية المصري، وفقدان الدولار من السوق، دفع المستهلكين في مصر لشراء الذهب بشكل كبير كملاذ آمن، ما سبب ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.



ونوه إلى أن مستويات الغرام من الذهب عيار 21 وصلت في مصر إلى أكثر من 1830 جنيها، الأمر الذي أحدث خللا في السوق .



وأكد أن ما يحدث من أزمة بسوق الذهب في مصر هي أزمة محلية وليس لها تأثير خارجي.



وشدد علان أن أسعار الذهب في الأردن مستقرة ولا يوجد أي مخاوف لارتباط الدينار الأردني بالدولار، ووجود احتياطي كبير من العملات الأجنبية.



وبلغت أسعار الذهب في السوق المصري مستويات غير مسبوقة خلال تعاملات أمس الإثنين، والذي تزامن مع حدوث حالة من الارتباك الشديد بعدما أعلنت منصات تداول الذهب تعليق التداولات بسبب وجود تلاعبات في الأسعار.

